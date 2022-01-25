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Дальнее зарубежье 25.01.2022 16:38

Хорватия отзовет своих военных в НАТО в случае осложнения ситуации вокруг Украины

Хорватия не только не направит своих военных в рамках НАТО в случае осложнения ситуации вокруг Украины, но и отзовет их всех, заявил в понедельник хорватский президент Зоран Миланович.

По его словам, которые приводит хорватская телерадиокомпания ХРТ, "Хорватия в случае эскалации не только не пошлет, но отзовет всех хорватских военных до последнего".

"Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой внутренней политики США", - продолжил он.

"Необходимо прийти к договоренностям, которые будут учитывать интересы безопасности России, это необходимо изыскать, и это будет найдено", - отметил Миланович.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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