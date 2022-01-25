Хорватия отзовет своих военных в НАТО в случае осложнения ситуации вокруг Украины

Хорватия не только не направит своих военных в рамках НАТО в случае осложнения ситуации вокруг Украины, но и отзовет их всех, заявил в понедельник хорватский президент Зоран Миланович.
По его словам, которые приводит хорватская телерадиокомпания ХРТ, "Хорватия в случае эскалации не только не пошлет, но отзовет всех хорватских военных до последнего".
"Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой внутренней политики США", - продолжил он.
"Необходимо прийти к договоренностям, которые будут учитывать интересы безопасности России, это необходимо изыскать, и это будет найдено", - отметил Миланович.
Европейские университеты заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджан в создании в Карабахе цифрового центра
Президенты Азербайджана и Украины провели телефонный разговор
Занятость в странах ОЭСР в III квартале продолжила расти, в ряде стран превысив допандемийный уровень
Подготовлены 4 прогноза изменения ситуации на нефтяном рынке в зависимости от исхода переговоров с Ираном
В Азербайджане значительный суточный рост случаев COVID-19
Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины от штамма "омикрон" коронавируса среди лиц 18-55 лет - пресс-релиз
Meta объявила о создании суперкомпьютера, который станет самым быстрым в мире
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Caspian Energy Club проводит опрос по изучению проблем предпринимателей
В Бакинской высшей школе нефти открылся Учебно-исследовательский центр ITACA
NEQSOL Holding провел программу “Стратегический HR бизнес-партнер" для HR профессионалов
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров