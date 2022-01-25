Хорватия отзовет своих военных в НАТО в случае осложнения ситуации вокруг Украины

Хорватия не только не направит своих военных в рамках НАТО в случае осложнения ситуации вокруг Украины, но и отзовет их всех, заявил в понедельник хорватский президент Зоран Миланович.

По его словам, которые приводит хорватская телерадиокомпания ХРТ, "Хорватия в случае эскалации не только не пошлет, но отзовет всех хорватских военных до последнего".

"Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой внутренней политики США", - продолжил он.

"Необходимо прийти к договоренностям, которые будут учитывать интересы безопасности России, это необходимо изыскать, и это будет найдено", - отметил Миланович.