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СНГ 25.01.2022 20:10

В Казахстане возросло число уголовных дел по итогам январских событий

Число уголовных дел, заведенных после январских событий в Казахстане, превысило 2 тыс., сообщил заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

"По состоянию на 25 января в производстве следственно-оперативных групп находится 2044 уголовных дела", - сказал Килымжанов на брифинге во вторник.

"По этим делам задержаны 898 подозреваемых. 802 с санкции суда взяты под стражу, по 50-ти определен домашний арест, 21 лицу назначен залог, 12-ти - подписка о невыезде, по 13-ти - вопрос по мере пресечения еще на рассмотрении", - проинформировал он.

В минувшую субботу Генпрокуратура сообщала о расследовании 819-ти уголовных дел в результате январских событий. Тогда Килымжанов информировал, что из указанного числа 45 дел заведены по актам терроризма, 36 - по массовым беспорядкам и 15 - убийствам.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Как заявляют власти страны, этим воспользовались бандиты и террористы, в некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего пострадал самый крупный город страны - Алматы. С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения.

По просьбе главы государства Касым-Жомарта Токаева в страну были направлены силы ОДКБ. 19 января миротворцы ОДКБ выполнили свою миссию.

В ходе беспорядков погибли 227 человек, из них 19 - сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие.

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