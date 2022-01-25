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Дальнее зарубежье 25.01.2022 17:02

Британия вряд ли отправит военных на Украину для боевых операций

Отправка Британией своих войск на Украину для участия в боевых миссиях представляется маловероятным, заявила во вторник в парламенте глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Как уже говорил министр обороны, маловероятно, что такие обстоятельства будут иметь место", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности развертывания британских войск для участия в боевых операциях на Украине.

При этом она заверила, что Лондон упорно работает над получением Украиной оборонительных средств и над тренировкой украинских военных. Министр напомнила, что Британия обучила 20 тыс. человек соответствующего персонала на Украине.

Она добавила, что Лондон побуждает своих союзников также предпринимать шаги для укрепления обороны Украины. По ее словам, Британия играет ведущую роль в реагировании на ситуацию вокруг Украины.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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