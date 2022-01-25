Британия вряд ли отправит военных на Украину для боевых операций

Отправка Британией своих войск на Украину для участия в боевых миссиях представляется маловероятным, заявила во вторник в парламенте глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Как уже говорил министр обороны, маловероятно, что такие обстоятельства будут иметь место", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности развертывания британских войск для участия в боевых операциях на Украине.
При этом она заверила, что Лондон упорно работает над получением Украиной оборонительных средств и над тренировкой украинских военных. Министр напомнила, что Британия обучила 20 тыс. человек соответствующего персонала на Украине.
Она добавила, что Лондон побуждает своих союзников также предпринимать шаги для укрепления обороны Украины. По ее словам, Британия играет ведущую роль в реагировании на ситуацию вокруг Украины.
Европейские университеты заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджан в создании в Карабахе цифрового центра
Президенты Азербайджана и Украины провели телефонный разговор
Занятость в странах ОЭСР в III квартале продолжила расти, в ряде стран превысив допандемийный уровень
Подготовлены 4 прогноза изменения ситуации на нефтяном рынке в зависимости от исхода переговоров с Ираном
В Азербайджане значительный суточный рост случаев COVID-19
Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины от штамма "омикрон" коронавируса среди лиц 18-55 лет - пресс-релиз
Meta объявила о создании суперкомпьютера, который станет самым быстрым в мире
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Caspian Energy Club проводит опрос по изучению проблем предпринимателей
В Бакинской высшей школе нефти открылся Учебно-исследовательский центр ITACA
NEQSOL Holding провел программу “Стратегический HR бизнес-партнер" для HR профессионалов
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров