В Узбекистане из-за блэкаута приостановлена работа нефтегазовых предприятий

АО "Узбекнефтегаз" из-за отсутствия электроэнергии приостановило работу одного нефтеперерабатывающего завода и трех газоперерабатывающих предприятий, а также добычу углеводородов на 64 месторождениях, сообщила пресс-служба компании.
"Среди задействованных в производстве предприятий - Бухарский нефтеперерабатывающий завод, три газоперерабатывающих предприятия (Мубарекский ГПЗ, Шуртанский газохимический комплекс и Uzbekistan GTL) приостановили деятельность ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также приостановлена эксплуатация 64 месторождений углеводородного сырья.
"В настоящее время разработан график запуска мощностей с возобновлением подачи электроэнергии, организован временный штаб", - отмечается в сообщении.
В АО "Узбекнефтегазе" заверили, что снабжение природным, сжиженным газом и нефтепродуктами народного хозяйства и населения будет осуществляться бесперебойно.
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