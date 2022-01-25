В Узбекистане из-за блэкаута приостановлена работа нефтегазовых предприятий

АО "Узбекнефтегаз" из-за отсутствия электроэнергии приостановило работу одного нефтеперерабатывающего завода и трех газоперерабатывающих предприятий, а также добычу углеводородов на 64 месторождениях, сообщила пресс-служба компании.

"Среди задействованных в производстве предприятий - Бухарский нефтеперерабатывающий завод, три газоперерабатывающих предприятия (Мубарекский ГПЗ, Шуртанский газохимический комплекс и Uzbekistan GTL) приостановили деятельность ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также приостановлена эксплуатация 64 месторождений углеводородного сырья.

"В настоящее время разработан график запуска мощностей с возобновлением подачи электроэнергии, организован временный штаб", - отмечается в сообщении.

В АО "Узбекнефтегазе" заверили, что снабжение природным, сжиженным газом и нефтепродуктами народного хозяйства и населения будет осуществляться бесперебойно.