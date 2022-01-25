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СНГ 25.01.2022 22:14

Казахстанские полицейские изъяли треть похищенного во время беспорядков оружия

Казахстанские полицейские изъяли более 500 единиц оружия, похищенного во время массовых беспорядков, сообщил начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов.

"В ходе нападений ограблению подверглись семь охотничьих магазинов, из которых было похищено 1564 единиц гражданского оружия. (...) В ходе проведения антитеррористической операции обнаружено и изъято 515 единиц похищенного оружия: 75 автоматов, 133 пистолета, 2 пулемета, 47 нарезного и 103 гладкоствольного оружия, свыше 100 гранат и 9 тыс. патронов", - сказал Адилов на брифинге во вторник.

За хищение оружия задержаны и водворены в изоляторы 98 лиц, за его незаконное хранение - 61 человек.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Как заявляют власти страны, этим воспользовались бандиты и террористы, в некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего пострадал самый крупный город страны - Алматы. С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения.

По просьбе главы государства Касым-Жомарта Токаева в страну были направлены силы ОДКБ. 19 января миротворцы ОДКБ выполнили свою миссию.

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