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Финансы 25.01.2022 17:18

PASHA Bank увеличил в 2021г активы на 16%, прибыль - на 7%

Азербайджанский "PASHA Bank" увеличил в 2021 году активы на 16,2% - до 6 млрд 408,381 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2021 года составляет 2 млрд 545,578 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 21,5% - ИФ).

Обязательства банка равны 5 млрд 831,105 млн манатов (рост на 17,3%). Депозиты в банке оцениваются в 5 млрд 29,427 млн манатов (рост на 25,3%).

Капитал банка равен 577,276 млн манатов (рост на 6,7%), уставный капитал - 354,512 млн манатов (не изменился).

PASHA Bank завершил 2021 год с чистой прибылью в размере 90,18 млн манатов (рост по сравнению с 2020г на 7% - ИФ).

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является третьим банком страны по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО "Ador" (28,18%), а также одно физическое лицо - Ариф Пашаев (15%). Банк входит в структуру PASHA Holding.

Х.Насирзаде

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Тэги: PASHA/BANK, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ

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