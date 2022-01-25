Лукашенко о российско-белорусском учении: мы не нагнетаем, но должны быть готовы ко всему

Проводя совместные с Россией учения "Союзная решимость - 2022", Белоруссия не нагнетает обстановку, а демонстрирует готовность реагировать на любые обстоятельства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Не думайте, что мы нагнетаем обстановку, но если случится, мы должны быть готовы ко всему", - сказал глава государства во вторник в Минске.
Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - до 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".
В учениях примут участие почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России.
В Белоруссии будут задействованы пять военных полигонов ("Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", ряд участков местности и четыре аэродрома ("Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи").
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