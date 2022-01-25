Европейские университеты заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджан в создании в Карабахе цифрового центра

Официальный Баку осуществляет успешное сотрудничество с Евросоюзом в рамках проектов «умных сел» на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре, заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.
«У Азербайджана есть большой потенциал, чтобы стать центром инноваций в регионе, а также важная роль в энергетической безопасности Европы, и на освобожденных территориях в рамках проектов «умных сел» начато успешное сотрудничество с Евросоюзом», - сказал Гасымлы на встрече с делегацией флагманской инновационной инициативы Еврокомиссии проекта Horizon 2020.
Профессор Университета Западной Македонии Саригианнидис Панагиотис отметил, что Азербайджан имеет высокий уровень развития отраслевой науки в сфере промышленности, добавив, что Азербайджан является желанным партнером для сотрудничества в рамках Horizon 2020.
«В создании цифрового центра в Карабахе, реализации проекта современного города и создании в стране инновационных учебных центров есть большой потенциал, и европейские университеты заинтересованы в этом сотрудничестве», - подчеркнул Панагиотис.
На встрече были обсуждены возможные направления сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, и согласованы дальнейшие планы совместных действий.
Х.Насирзаде
Занятость в странах ОЭСР в III квартале продолжила расти, в ряде стран превысив допандемийный уровень
Подготовлены 4 прогноза изменения ситуации на нефтяном рынке в зависимости от исхода переговоров с Ираном
В Азербайджане значительный суточный рост случаев COVID-19
Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины от штамма "омикрон" коронавируса среди лиц 18-55 лет - пресс-релиз
Meta объявила о создании суперкомпьютера, который станет самым быстрым в мире
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
В случае вторжения РФ в Украину Великобритания готова перебросить больше войск для защиты союзников по НАТО - Джонсон
Мишустин оценивает ситуацию с COVID-19 в РФ как крайне напряженную
В полиции Лондона расследуют возможные нарушения мер по борьбе c COVID-19 на Даунинг-стрит
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Caspian Energy Club проводит опрос по изучению проблем предпринимателей
В Бакинской высшей школе нефти открылся Учебно-исследовательский центр ITACA
NEQSOL Holding провел программу “Стратегический HR бизнес-партнер" для HR профессионалов
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров