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Карабах 25.01.2022 17:33

Европейские университеты заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджан в создании в Карабахе цифрового центра

Официальный Баку осуществляет успешное сотрудничество с Евросоюзом в рамках проектов «умных сел» на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре, заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

«У Азербайджана есть большой потенциал, чтобы стать центром инноваций в регионе, а также важная роль в энергетической безопасности Европы, и на освобожденных территориях в рамках проектов «умных сел» начато успешное сотрудничество с Евросоюзом», - сказал Гасымлы на встрече с делегацией флагманской инновационной инициативы Еврокомиссии проекта Horizon 2020.

Профессор Университета Западной Македонии Саригианнидис Панагиотис отметил, что Азербайджан имеет высокий уровень развития отраслевой науки в сфере промышленности, добавив, что Азербайджан является желанным партнером для сотрудничества в рамках Horizon 2020.

«В создании цифрового центра в Карабахе, реализации проекта современного города и создании в стране инновационных учебных центров есть большой потенциал, и европейские университеты заинтересованы в этом сотрудничестве», - подчеркнул Панагиотис.

На встрече были обсуждены возможные направления сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, и согласованы дальнейшие планы совместных действий.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦАЭРК, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО

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