В Азербайджане значительный суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 468 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 636 тыс. 956, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 757 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек (накануне - 9).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 632 человек.
От COVID-19 вылечились 617 тыс. 791 человек. (+ 5,197 тыс. за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс. 533 человек.
За сутки медики провели 11 525 тестов на коронавирус против 5145 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 81 тыс. 949 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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