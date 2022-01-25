В Азербайджане значительный суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 468 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 636 тыс. 956, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 757 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек (накануне - 9).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 632 человек.

От COVID-19 вылечились 617 тыс. 791 человек. (+ 5,197 тыс. за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс. 533 человек.

За сутки медики провели 11 525 тестов на коронавирус против 5145 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 81 тыс. 949 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде