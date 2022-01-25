Норвегия отменяет карантин для всех путешественников

Власти Норвегии приняли решение отменить карантин для всех прибывающих в страну с 26 января, независимо от статуса вакцинации и препарата, которым были сделаны прививки от коронавируса, сообщает правительство страны.
"Следуя рекомендации Национального института общественного здравоохранения, мы отменяем требование о въездном карантине, поскольку он больше не считается необходимым для инфекционного контроля. Правило вступает в силу с 26 января 2022 года", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти Норвегии, в первую очередь изменения коснутся тех путешественников, кто не привит или использовал вакцину, не входящую в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
"Для въезда в Норвегию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР- или экспресс-теста на ковид, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда в страну. Путешественники обязаны пройти по прибытии еще одно тестирование или в течение 24 часов после прибытия. В случае положительного теста пассажиру нужно отправиться на самоизоляцию", - пояснили в пресс-службе правительства.
Кроме того, при въезде в Норвегию иностранные граждане должны заполнить регистрационную анкету. Исключение составляют дети младше 16 лет.
В правительстве подчеркнули, что карантин при въезде может быть вновь введен "в случае ухудшения ситуации с заражением или появления нового варианта вируса, требующего более строгих мер".
Ранее всем иностранным гражданам, привитым вакциной, не входящей в список одобренных ВОЗ, необходимо было, помимо тестирования, соблюдать 10-дневный карантин. Его можно было сократить после получения отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста, сделанного на третий день изоляции.
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