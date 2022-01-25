В случае вторжения РФ в Украину Великобритания готова перебросить больше войск для защиты союзников по НАТО - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что в случае вторжения России на Украину Великобритания готова предоставить войска НАТО для обеспечения безопасности членов альянса в Европе.
"Если Россия вторгнется на Украину, мы будем готовы внести вклад в любые новые размещения войск НАТО, чтобы защитить наших союзников в Европе", - заявил премьер-министр во время выступления в Палате общин.
Он отметил, что во время всех своих контактов с Россией Великобритания и ее союзники отмечали свое единство и приверженность ключевым принципам.
При этом, отвечая на один из вопросов депутатов, о том, возможно ли размещение войск Великобритании не на территории НАТО, а непосредственно на Украине, Джонсон заявил: "Не думаю, что такое возможно в недалеком будущем". Он напомнил, что Украина - не член НАТО. В то же время, премьер Великобритании подчеркнул, что его страна может помогать Киеву иначе: она передает вооружение, предназначенное для оборонительных действий и участвует в подготовке украинских военных
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