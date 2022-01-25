Борис Джонсон верит в возможность решения проблем с РФ через дипломатию, готов к контактам с Путиным

Премьер Великобритании Борис Джонсон заверил, что считает возможным решение проблем с Россией при помощи диалога и выразил готовность продолжить контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Думаю, что можно развеять все российские опасения и найти путь к безопасности всех сторон, если прибегнуть к терпеливой дипломатии", - сказал он в Палате общин.
При этом Джонсон, говоря о Путине, подчеркнул, что "готов поговорить с ним снова".
Премьер Великобритании напомнил, что Великобритания и ее союзники готовы ввести мощные санкции против РФ в случае ее нападения на Украину. Кроме того, он вновь предположил, что победа в таком конфликте не может достаться России легко.
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