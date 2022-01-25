США заявляют о готовности при необходимости обеспечивать Европу альтернативными поставками газа

Администрация США будет готова обеспечивать страны Европы альтернативными поставками газа, если этого потребует ситуация, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американского руководства.

"США обеспечат Европе альтернативные поставки газа, если это будет нужно", - пишет агентство.

В частности, для этого Вашингтон поддерживает контакты с производителями СПГ, рассматривает возможности компаний, способных организовать крупные поставки газа. Bloomberg отмечает, что это делается "на случай перебоев с российскими поставками".

"Мы ведем переговоры с крупными производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу газа и распределить эти объемы среди европейских покупателей", - цитируют собеседника журналистов американские СМИ.

Он не назвал конкретные компании или страны, с которыми ведутся переговоры, однако отметил, что речь идет о широком перечне поставщиков из различных регионов мира - от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США.

Представитель администрации США также заявил, что России не стоит использовать сферу энергетики "как оружие", так как, по его мнению, она сама же в таком случае пострадает.

Собеседник журналистов напомнил, что США продолжают работу над санкциями против РФ на случай ее нападения на Украину.