Баку и Тегеран обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе визита в Тегеран провел встречу с начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мухаммедом Багери, сообщает минооброны Азербайджана. «Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской сфере, а также организации взаимных визитов военнослужащих обеих стран», - отмечается в сообщении. По завершению встречи был подписан итоговый протокол. Б.Рустамбеков

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