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Дальнее зарубежье 25.01.2022 22:58

У Байдена нет ни намерения, ни интереса отправлять войска в Украину - Белый дом

У президента США Джо Байдена нет ни намерений, ни желания отправлять войска на Украину, решения о развертывании войск будет приниматься совместно с НАТО, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки во вторник.

"Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину. НАТО была сформирована, чтобы поддерживать наших партнеров и страны на "восточном фланге", и именно на этом мы фокусируемся", - заявила Псаки во время пресс-конференции Белого дома.

Она добавила, что решение о том, будут ли 8,5 тыс. американских военных, приведенные в боевую готовность ранее, в итоге направлены на "восточный фланг", будет приниматься совместно с партнерами по НАТО.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВОЙСКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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