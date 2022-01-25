Байден заявляет, что в случае вторжения РФ в Украину рассмотрит возможность санкций против лично Путина

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает персональные санкции против президента РФ Владимира Путина в случае российского вторжения в Украину.

Американские СМИ публикуют видео, на котором журналист спрашивает Байдена, пришедшего в магазин за покупками, допускает ли он возможность таких санкций. "Да, это возможно", - ответил президент США.

Байден также предположил, что только сам российский президент знает, каковы будут действия России в том, что касается Украины.

"Это все Путин. Я не думаю, что даже его окружение знает наверняка (что он планирует сделать - ИФ)", - сказал президент США.