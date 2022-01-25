Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0216 GBR   2.2905 TRY   0.1263

Цена на нефть

24.01 $/bbl +/- WTI 83.31 -1.83 Brent 86.27 -1.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.01.2022 23:29

Байден заявляет, что в случае вторжения РФ в Украину рассмотрит возможность санкций против лично Путина

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает персональные санкции против президента РФ Владимира Путина в случае российского вторжения в Украину.

Американские СМИ публикуют видео, на котором журналист спрашивает Байдена, пришедшего в магазин за покупками, допускает ли он возможность таких санкций. "Да, это возможно", - ответил президент США.

Байден также предположил, что только сам российский президент знает, каковы будут действия России в том, что касается Украины.

"Это все Путин. Я не думаю, что даже его окружение знает наверняка (что он планирует сделать - ИФ)", - сказал президент США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САНКЦИИ


Похожие новости


Блинкен обещает, когда это необходимо, говорить России «нет» на переговорах Байден обсудил с премьером Японии противостояние с КНР и сдерживание "российской агрессии" в отношении Украины - Белый дом Блинкен заявил Лаврову, что США дадут пропорциональный ответ и на невоенные методы давления РФ на Украину Блинкен призвал мировое сообщество присоединиться к давлению на Россию Любое пересечение военными РФ границы Украины будет считаться вторжением в эту страну - Байден Байден: Россия вторгнется на Украину, но будет избегать полномасштабной ядерной войны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]