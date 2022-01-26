Citi потратит свыше 100 млн фунтов на реновацию своего небоскреба в Лондоне

Американский банк Citigroup Inc. планирует направить более 100 млн фунтов стерлингов ($135 млн) на реновацию небоскреба в лондонском деловом районе Канэри-Уорф, пишет Financial Times.

Ремонт 42-этажного небоскреба, который банк приобрел в 2019 году за 1,2 млрд фунтов, завершится в 2025 году. Здесь работает большая часть из 9 тыс. сотрудников банка в Лондоне, и на ближайшие три года они переедут в соседнее здание, которое банк арендует, а также в другие офисы в том же районе.

Срок аренды соседнего 18-этажного здания заканчивается через пять лет, и продлевать его Citi не планирует, рассчитывая разместить всех работников в главном небоскребе. Ожидается, что большинство сотрудников будут работать из офиса минимум три дня в неделю.

После ремонта здание будет нейтральным с точки зрения углеродных выбросов. Кроме того, планируется сократить расход воды на 20% и внедрить собственную систему очистки использованной воды.

В Лондоне работает около 2 тыс. трейдеров и значительная часть глобальных топ-менеджеров Citi, включая главу бизнеса по работе с институциональными клиентами Пако Ибарру, а также одного из руководителей инвестиционного банкинга Маноло Фалько и соруководителя отдела рыночных операций Эндрю Мортона.