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ТЭК 26.01.2022 13:01

В ЕС рассматривают возможность санкций против РФ в случае ограничений поставок газа

ЕС изучает вариант с применением санкций против России, если она введет ограничения на поставки газа в союз, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.

По данным агентства, речь идет о сценарии, когда Москва ограничивает газовый экспорт в ЕС в качестве средства давления.

Кроме того, новые ограничительные меры в адрес России могут быть введены при проведении кибератак и кампаний по дезинформации. Источники Bloomberg пояснили, что такое развитие событий момент наблюдаться на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.

Вместе с тем Bloomberg ранее сообщало со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении этого агентства, что ФРГ добивается исключения для энергетического сектора при возможном введении санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Так, если будет принято решение запретить российским банкам осуществлять расчеты по операциям в долларах США, правительство Германии хотело бы, чтобы такие ограничения не касались энергетики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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