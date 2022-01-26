В ЕС рассматривают возможность санкций против РФ в случае ограничений поставок газа

ЕС изучает вариант с применением санкций против России, если она введет ограничения на поставки газа в союз, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.
По данным агентства, речь идет о сценарии, когда Москва ограничивает газовый экспорт в ЕС в качестве средства давления.
Кроме того, новые ограничительные меры в адрес России могут быть введены при проведении кибератак и кампаний по дезинформации. Источники Bloomberg пояснили, что такое развитие событий момент наблюдаться на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.
Вместе с тем Bloomberg ранее сообщало со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении этого агентства, что ФРГ добивается исключения для энергетического сектора при возможном введении санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Так, если будет принято решение запретить российским банкам осуществлять расчеты по операциям в долларах США, правительство Германии хотело бы, чтобы такие ограничения не касались энергетики.
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