Россия обсуждает увеличение поставок угля с Китаем

Россия ведет переговоры с Китаем об увеличении поставок угля в эту страну, рассказал замминистра энергетики РФ Петр Бобылев в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.

Бобылев напомнил, что недавно РФ подписала меморандум с Индией об увеличении поставок туда угля в ближайшие десять лет с 6 млн т до 40 млн т.

"Подобные переговоры идут с коллегами из Китая", - сказал Бобылев.

В ходе выступления он также подтвердил оценку добычи угля в РФ по итогам 2021 г. в размере 438-439 млн т. Экспорт составил 227 млн т.