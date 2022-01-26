Глава британского МИД сообщила о планах ужесточения санкций против России

В Великобритании в ближайшие дни может быть представлен проект новых более жестких санкций против ряда компаний и частных лиц в России, сообщила в среду в эфире Sky News глава британского МИД Лиз Трасс.
"Мы готовим новое законодательство об ужесточении санкционного режима, так что мы сможем нацеливать его на большее количество компаний и частных лиц в России, мы представим его в ближайшие дни", - сказала Трасс.
При этом она не исключила, что Великобритания может поддержать введение санкций в отношении президента России Владимира Путина, о которых заявил ранее президент США Джо Байден. "Мы не исключаем ничего", - отметила глава МИД.
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