Санкции против РФ на случай ее вторжения на Украину уже подготовлены - Минфин США

США и их европейские союзники уже подготовили экономические санкции в отношении России на случай ее вторжения на Украину, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"У нас есть тщательно разработанный пакет санкций, которые будут иметь существенное воздействие на российскую экономику, но позволят смягчить их влияние здесь, в Соединенных Штатах", - заявил Адейемо в интервью телеканалу Bloomberg Television.

По его словам, санкции находятся "наготове".

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он отключение РФ от международной платежной системы Swift, Адейемо заявил, что "рассматриваются все варианты".

По словам замминистра финансов США, подготовка санкций включала "десятки телефонных разговоров" c европейскими представителями для того, чтобы убедиться в том, что США и Европа занимают единую позицию по вопросу о мерах в отношении Москвы.

Адейемо подчеркнул, что рассматриваемые меры будут "гораздо более значительными", нежели меры, принятые в 2014 году после присоединения Крыма к России.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что не исключает персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае российского вторжения на Украину.

Американские СМИ публикуют видео, на котором журналист спрашивает Байдена, пришедшего в магазин за покупками, допускает ли он возможность таких санкций. "Да, это возможно", - ответил президент США.

Также накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что страны ЕС расходятся во мнении по поводу того, какие действия России, помимо вторжения на Украину, должны привести к санкциям в отношении Москвы. Более того, по данным одного источника, государства спорят по поводу того, что может считаться вторжением.

В Вашингтоне неоднократно говорили о готовности США и союзников ввести санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.