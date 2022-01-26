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Бизнес и законодательство 26.01.2022 12:36

SOCAR Carbamide Plant увеличила в 2021г доходы от продаж в 6,4 раза

Доходы карбамидного завода SOCAR Carbamide Plant в 2021 году превысили 223 млн манатов ($131,2 млн по текущему курсу –ИФ).

«SOCAR Carbamide в 2019-2021гг увеличил объемы продаж продукции в 3 раза - до 372 тыс. тонн в 2021 году. Доходы предприятия от продаж за три года увеличились в 6,3 раза – до 223,1 млн манатов в 2021 году», - говорится в сообщении Минэкономики.

По данным ведомства, по сравнению с показателем 2020 года объемы продаж продукции завода в 2021 году увеличился в количественном выражении в 3,4 раза, в стоимостном – рост составил 6,4 раза.

На экспорт в 2021 году завод направил 87% произведенной продукции. При этом лидером по объему закупок стала Бразилия (60,7% всех поставок). Далее следуют: Россия (11,2%), Румыния (10,2%), Турция (10%), остальные страны (7,9%).

SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.

Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год.

С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт планируется направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции. Основными рынками сбыта станут Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) из собственных средств.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРБАМИД, ЗАВОД, ДОХОДЫ


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