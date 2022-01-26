Российские авиакомпании планируют увеличить число рейсов в города Азербайджана – посол в Баку

Российские авиакомпании планируют увеличить число авиарейсов в города Азербайджана, заявил посол РФ в Баку Михаил Бочарников.

«В настоящее время 9 российских авиакомпаний осуществляют свыше 50 рейсов в неделю между городами России и Азербайджана. Кроме того, 4 авиакомпании планируют открыть рейсы из Москвы, Санкт Петербурга и Махачкалы в Гянджу, Ленкорань и Нахчыван», - сказал Бочарников на пресс-конференции в среду.

Он также отметил, что в вопросе открытия морского туризма на Каспии в настоящее время ведутся подготовительные работы, российский круизный лайнер проходит испытания. «Построенный в Астраханской области первый российский круизный лайнер "Петр Великий" проходит водные испытания. Очень хочется надеяться, что скоро испытания завершатся и в 2022 году мы увидим начало этого проекта", - подчеркнул посол.

Дипломат добавил, что Азербайджан и РФ преодолели спад во внешней торговле, который имел место в 2020 году (из-за COVID-19 – ИФ).

«Объем взаимного азербайджано-российского товарооборота по итогам 11 месяцев 2021г составил $2,9 млрд. Есть надежда, что мы выйдем на уровень в $3 млрд, который был зафиксирован в 2019 году, поскольку еще не засчитан последний месяц. Главное, что мы преодолели тот спад, который был в 2020 году», - сказал Бочарников.

Он также отметил, что объем накопленных российских инвестиций в азербайджанскую экономику оценивается в $4,2 млрд.

Х.Насирзаде