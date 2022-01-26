Российские авиакомпании планируют увеличить число рейсов в города Азербайджана – посол в Баку

Российские авиакомпании планируют увеличить число авиарейсов в города Азербайджана, заявил посол РФ в Баку Михаил Бочарников.
«В настоящее время 9 российских авиакомпаний осуществляют свыше 50 рейсов в неделю между городами России и Азербайджана. Кроме того, 4 авиакомпании планируют открыть рейсы из Москвы, Санкт Петербурга и Махачкалы в Гянджу, Ленкорань и Нахчыван», - сказал Бочарников на пресс-конференции в среду.
Он также отметил, что в вопросе открытия морского туризма на Каспии в настоящее время ведутся подготовительные работы, российский круизный лайнер проходит испытания. «Построенный в Астраханской области первый российский круизный лайнер "Петр Великий" проходит водные испытания. Очень хочется надеяться, что скоро испытания завершатся и в 2022 году мы увидим начало этого проекта", - подчеркнул посол.
Дипломат добавил, что Азербайджан и РФ преодолели спад во внешней торговле, который имел место в 2020 году (из-за COVID-19 – ИФ).
«Объем взаимного азербайджано-российского товарооборота по итогам 11 месяцев 2021г составил $2,9 млрд. Есть надежда, что мы выйдем на уровень в $3 млрд, который был зафиксирован в 2019 году, поскольку еще не засчитан последний месяц. Главное, что мы преодолели тот спад, который был в 2020 году», - сказал Бочарников.
Он также отметил, что объем накопленных российских инвестиций в азербайджанскую экономику оценивается в $4,2 млрд.
Х.Насирзаде
Компании из России подали 14 заявок на реализацию проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре
Гасанов пригласил начальника генштаба ВС Ирана Багери посетить Азербайджан
Азербайджан предложил Санкт-Петербургу подписать долгосрочное соглашение о сотрудничестве
Citi потратит свыше 100 млн фунтов на реновацию своего небоскреба в Лондоне
Южнокорейские ученые разработали биодатчик, способный за 30 минут определять штаммы COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 358 млн - университет Хопкинса
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Россия резко сокращает свои резервы в долларах - Лавров
Санкции против РФ на случай ее вторжения на Украину уже подготовлены - Минфин США
Американцы делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к доллару - Лавров
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Посол Грузии в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
Caspian Energy Club проводит опрос по изучению проблем предпринимателей
В Бакинской высшей школе нефти открылся Учебно-исследовательский центр ITACA
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров