Компании из России подали 14 заявок на реализацию проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре

Российские компании представили Азербайджану 14 заявок на осуществление проектов на освобожденных территориях - в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

По его словам, российский бизнес заинтересован участвовать в проектах по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. «Российские компании подали 14 заявок с конкретными предложениями по проектам. Большинство из них - подрядные, но есть и инвестиционные - в сфере промышленности и сельского хозяйства», - сказал Бочарников на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что проекты, представленные российской стороной, охватывают такие сферы, как производство железнодорожного оборудования, стройматериалов, создание фермерских хозяйств и энергетических объектов.

Бочарников добавил, что в 2022 году ожидается «очень продуктивный обмен бизнес-миссиями между Азербайджаном и Россией».

Как сообщалось ранее, российский КАМАЗ и Гянджинский автомобильный завод создали совместное предприятие (уставный капитал равен $1 млн – ИФ) для реализации проекта в Восточном Зангезуре.

Х.Насирзаде