Компании из России подали 14 заявок на реализацию проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре

Российские компании представили Азербайджану 14 заявок на осуществление проектов на освобожденных территориях - в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.
По его словам, российский бизнес заинтересован участвовать в проектах по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. «Российские компании подали 14 заявок с конкретными предложениями по проектам. Большинство из них - подрядные, но есть и инвестиционные - в сфере промышленности и сельского хозяйства», - сказал Бочарников на пресс-конференции в среду.
Он отметил, что проекты, представленные российской стороной, охватывают такие сферы, как производство железнодорожного оборудования, стройматериалов, создание фермерских хозяйств и энергетических объектов.
Бочарников добавил, что в 2022 году ожидается «очень продуктивный обмен бизнес-миссиями между Азербайджаном и Россией».
Как сообщалось ранее, российский КАМАЗ и Гянджинский автомобильный завод создали совместное предприятие (уставный капитал равен $1 млн – ИФ) для реализации проекта в Восточном Зангезуре.
Х.Насирзаде
США высвобождают еще 13 млн барр. нефти из резервов, всего 40 млн барр. за два месяца, включая продажу
VTB Bank (Azerbaijan) в 2021 году увеличил активы на 24%, чистую прибыль – на 9,1%
Citi потратит свыше 100 млн фунтов на реновацию своего небоскреба в Лондоне
Южнокорейские ученые разработали биодатчик, способный за 30 минут определять штаммы COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 358 млн - университет Хопкинса
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Россия резко сокращает свои резервы в долларах - Лавров
Санкции против РФ на случай ее вторжения на Украину уже подготовлены - Минфин США
Американцы делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к доллару - Лавров
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Посол Грузии в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
Caspian Energy Club проводит опрос по изучению проблем предпринимателей
В Бакинской высшей школе нефти открылся Учебно-исследовательский центр ITACA
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров