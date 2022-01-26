VTB Bank (Azerbaijan) в 2021 году увеличил активы на 24%, чистую прибыль – на 9,1%

ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" увеличил в 2021 году активы на 24% - до 232 млн 327 тыс. манатов, говорится в отчетности банка.
По данным банка, в отчетный период кредитный портфель банка вырос на 31,2% - до 165,086 млн манатов. Портфель банка по потребительскому кредитованию составил 56,133 млн манатов (рост в 2,7 раза), по бизнес-кредитам – 78,571 млн манатов (спад на 4,6%).
Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 163 млн 602 тыс. манатов (рост на 32,6%). Депозитный портфель оценивается в 88,78 млн манатов (рост на 17,9%), в том числе вклады физических лиц – 53,873 млн манатов (рост на 37,5%).
Капитал банка на начало 2022 года составил 68 млн 725 тыс. манатов (рост на 7,5%), уставный капитал - 315,815 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" по итогам деятельности за прошлый год составила 4 млн 213 тыс. манатов (рост на 9,1%).
Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.
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