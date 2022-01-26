Песков считает, что санкции против руководства РФ не будут болезненны

Возможные санкции США против высшего руководства России не будут болезненны, чиновникам в России уже давно запрещено иметь счета за рубежом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно же такая постановка вопроса абсолютно неболезненна ни для кого из представителей высшего руководства", - сказал Песков журналистам, комментируя слова президента США о возможности введения санкций против президента Владимира Путина в случае эскалации на Украине.

"Это не болезненно, это деструктивно политически", - сказал он.

По его словам, предлагающие подобные меры конгрессмены и сенаторы США "говорят о заморозке активов представителей российского руководства, банковских счетов, движимости, недвижимости", но они плохо владеют темой.

"Это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией, потому что по нашему закону для представителей высшего руководства и для чиновников это давным-давно было запрещено", - отметил Песков.

Его также спросили, по-прежнему ли зарплата президента РФ находится в Банке России, который находится под санкциями.

"Безусловно", - ответил Песков.