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СНГ 26.01.2022 13:55

Запад толкает Киев на провокации против РФ - Лавров

Запад подталкивает Украину к осуществлению прямых провокаций против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на "правительственном часе" в Госдуме, Лавров отметил, что страны Запада "удваивают усилия" по сдерживанию России, наращивают военно-политическое давление на РФ.

"Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных маневров у наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему ядерного оружия, и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против Российской Федерации", - сказал Лавров.

По словам министра, на этом фоне "особенно цинично" звучат требования к России прекратить проведение учений на собственной территории.

"Разумеется, мы не будем сидеть сложа руки в этой ситуации. Ситуация вступает в противоречие с закрепленной в целом ряде международных документов равной и неделимой безопасности", - добавил глава МИД РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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