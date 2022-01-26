Запад толкает Киев на провокации против РФ - Лавров

Запад подталкивает Украину к осуществлению прямых провокаций против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на "правительственном часе" в Госдуме, Лавров отметил, что страны Запада "удваивают усилия" по сдерживанию России, наращивают военно-политическое давление на РФ.

"Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных маневров у наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему ядерного оружия, и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против Российской Федерации", - сказал Лавров.

По словам министра, на этом фоне "особенно цинично" звучат требования к России прекратить проведение учений на собственной территории.

"Разумеется, мы не будем сидеть сложа руки в этой ситуации. Ситуация вступает в противоречие с закрепленной в целом ряде международных документов равной и неделимой безопасности", - добавил глава МИД РФ.