Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9212 RUR   0.0216 GBR   2.2966 TRY   0.1262

Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 85.60 +2.29 Brent 88.20 +1.93

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 26.01.2022 14:35

США высвобождают еще 13 млн барр. нефти из резервов, всего 40 млн барр. за два месяца, включая продажу

Министерство энергетики США утвердило семь дополнительных сделок по высвобождению нефти из стратегических нефтяных резервов (SPR) в рамках обмена общим объемом на 13,4 млн барр., сообщило ведомство.

Эти объемы должны быть возвращены в 2022-2024 годах. Механизм обмена предполагает, что компания (обычно нефтеперерабатывающее предприятие) берет взаймы нефть из SPR на короткий период времени из-за неотложных обстоятельств, а затем возвращает вместе с премией в виде дополнительного объёма, который зависит от длительности срока владения топливом.

Так, 4,2 млн барр. нефти получит Shell Trading US Company, 3 млн барр. - Trafigura Trading LLC, по 2 млн барр. - Phillips 66 Company и Macquarie Commodities Trading, 0,885 млн барр. - Chevron U.S.A. Inc., 0,515 млн барр. - ExxonMobil Oil Corporation и 0,5 млн барр. - BP Products North America.

Министерство сообщает, что за последние два месяца в целом реализовало около 40 млн барр. нефти из SPR для увеличения снабжения страны и решения проблемы высоких цен на топливо.

Президент США Джо Байден в ноябре 2021 года одобрил в рамках программы обмена высвобождение 32 млн барр. из SPR.

С тех пор министерство в своих пресс-релизах сообщило о поставке 4,8 млн барр. в адрес ExxonMobil, также в рамках программы обмена ранее договорились о поставках Marathon Petroleum (250 тыс. барр.), еще 2 млн барр. взяла ExxonMobil, 870 тыс. барр. - Shell Trading и 400 тыс. барр. Atlantic Trading and Marketing.

Таким образом, по программе обмена высвобождено около 21,5 млн барр. нефти.

Кроме того, ведомство объявило о продаже еще 18 млн барр., высвобождение которых было ранее одобрено Конгрессом. Поставки планируются в период с 1 февраля по 31 марта 2022 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]