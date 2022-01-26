США высвобождают еще 13 млн барр. нефти из резервов, всего 40 млн барр. за два месяца, включая продажу

Министерство энергетики США утвердило семь дополнительных сделок по высвобождению нефти из стратегических нефтяных резервов (SPR) в рамках обмена общим объемом на 13,4 млн барр., сообщило ведомство.
Эти объемы должны быть возвращены в 2022-2024 годах. Механизм обмена предполагает, что компания (обычно нефтеперерабатывающее предприятие) берет взаймы нефть из SPR на короткий период времени из-за неотложных обстоятельств, а затем возвращает вместе с премией в виде дополнительного объёма, который зависит от длительности срока владения топливом.
Так, 4,2 млн барр. нефти получит Shell Trading US Company, 3 млн барр. - Trafigura Trading LLC, по 2 млн барр. - Phillips 66 Company и Macquarie Commodities Trading, 0,885 млн барр. - Chevron U.S.A. Inc., 0,515 млн барр. - ExxonMobil Oil Corporation и 0,5 млн барр. - BP Products North America.
Министерство сообщает, что за последние два месяца в целом реализовало около 40 млн барр. нефти из SPR для увеличения снабжения страны и решения проблемы высоких цен на топливо.
Президент США Джо Байден в ноябре 2021 года одобрил в рамках программы обмена высвобождение 32 млн барр. из SPR.
С тех пор министерство в своих пресс-релизах сообщило о поставке 4,8 млн барр. в адрес ExxonMobil, также в рамках программы обмена ранее договорились о поставках Marathon Petroleum (250 тыс. барр.), еще 2 млн барр. взяла ExxonMobil, 870 тыс. барр. - Shell Trading и 400 тыс. барр. Atlantic Trading and Marketing.
Таким образом, по программе обмена высвобождено около 21,5 млн барр. нефти.
Кроме того, ведомство объявило о продаже еще 18 млн барр., высвобождение которых было ранее одобрено Конгрессом. Поставки планируются в период с 1 февраля по 31 марта 2022 года.
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