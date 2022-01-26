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СНГ 26.01.2022 14:33

Американцы делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к доллару - Лавров

Россия стремится сократить зависимость от доллара, США сами делают все для того, чтобы операции с их валютой стали рискованными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте", - сказал он, выступая в Госдуме в среду.

По словам министра, США делают долларовую валюту "рискованной для вообще международных расчетов, не только с РФ, но и с другими странами мира". "Посмотрите, как они требуют прекратить сотрудничество в военно-технической сфере от наших партнеров, таких как Индия, Египет, - а это немаленькие страны, - Турция", - отметил Лавров.

Глава российского МИД заявил, что Россия стимулирует переход на расчеты в национальных валютах, "и это тоже начинает вызывать на Западе такие тревожные дискуссии среди политологов и экономистов".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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