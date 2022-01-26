Россия резко сокращает свои резервы в долларах - Лавров

Россия резко сокращает свои резервы в долларах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах", - сказал он, выступая в Госдуме в среду.

По словам министра, "этот процесс не остается незамеченным". "И не только на Западе начинают задаваться вопросом. Но и наши экономические операторы ощущают облегчение в решении вопросов, связанных с переводом средств. Центральный банк систему передачи финансовых сообщений изобрел, и она функционирует", - подчеркнул Лавров.