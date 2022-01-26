АБР выделил $405 млн на программы продовольствия, здравоохранения и образования в Афганистане

Азиатский банк развития (АБР) утвердил гранты на сумму $405 млн для поддержки продовольственной безопасности и оказания помощи в предоставлении основных медицинских и образовательных услуг для афганского народа, сообщает сайт организации.

Отмечается, что проекты будут реализованы через агентства ООН и их партнерские неправительственные организации. По оценкам ООН, около 22,8 млн человек подвержены риску острой нехватки продовольствия.

"Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) получат 135 млн долларов и 65 млн долларов соответственно. Эти средства позволят обеспечить продовольствием в чрезвычайных ситуациях более 800 тыс. человек, а сельскохозяйственные ресурсы, удобрения или мелкое сельскохозяйственное оборудование - примерно 390 тыс. домохозяйств. Около 168 тыс. человек будут охвачены программами "Продовольствие за работу" и "Деньги за работу"", - говорится в сообщении.

Кроме того, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) получит $200 млн на поддержание базового медицинского обслуживания и основных больничных услуг, охватывающих целевое население около 5,3 млн человек, а также на закупку и развертывание 2,3 миллиона однократных доз вакцины от коронавируса для приоритетных групп.

"Грант также позволит ЮНИСЕФ укрепить 10 тыс. образовательных классов на уровне общин, которые используют ту же учебную программу, что и государственные школы, но финансируются партнерами по развитию и контролируются деревенскими лидерами, охватывая около 264 тыс. детей, 60% из которых девочки", - уточняет сайт АБР.

Сообщается также, что ЮНИСЕФ предоставит программы профессионального развития для 10тыс. учителей образования на базе местных сообществ. Он будет стремиться содействовать развитию женщин-преподавателей среднего образования и трудоустройству до 20 тыс. девочек-подростков из уязвимых семей в частные школы. Канцелярские товары, учебники и другие учебные материалы будут предоставлены 785 тыс. первоклассникам государственных школ через местные советы.

Программа развития ООН получит $5 млн для мониторинга реализации проекта, проведения макроэкономических и социальных оценок в стране и оценки воздействия помощи АБР.

ФАО, ЮНИСЕФ и ВПП привлекут сторонние фирмы по мониторингу для проверки оказания поддержки целевым бенефициарам и мониторинга проектной деятельности на местах.