АБР выделил $405 млн на программы продовольствия, здравоохранения и образования в Афганистане

Азиатский банк развития (АБР) утвердил гранты на сумму $405 млн для поддержки продовольственной безопасности и оказания помощи в предоставлении основных медицинских и образовательных услуг для афганского народа, сообщает сайт организации.
Отмечается, что проекты будут реализованы через агентства ООН и их партнерские неправительственные организации. По оценкам ООН, около 22,8 млн человек подвержены риску острой нехватки продовольствия.
"Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) получат 135 млн долларов и 65 млн долларов соответственно. Эти средства позволят обеспечить продовольствием в чрезвычайных ситуациях более 800 тыс. человек, а сельскохозяйственные ресурсы, удобрения или мелкое сельскохозяйственное оборудование - примерно 390 тыс. домохозяйств. Около 168 тыс. человек будут охвачены программами "Продовольствие за работу" и "Деньги за работу"", - говорится в сообщении.
Кроме того, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) получит $200 млн на поддержание базового медицинского обслуживания и основных больничных услуг, охватывающих целевое население около 5,3 млн человек, а также на закупку и развертывание 2,3 миллиона однократных доз вакцины от коронавируса для приоритетных групп.
"Грант также позволит ЮНИСЕФ укрепить 10 тыс. образовательных классов на уровне общин, которые используют ту же учебную программу, что и государственные школы, но финансируются партнерами по развитию и контролируются деревенскими лидерами, охватывая около 264 тыс. детей, 60% из которых девочки", - уточняет сайт АБР.
Сообщается также, что ЮНИСЕФ предоставит программы профессионального развития для 10тыс. учителей образования на базе местных сообществ. Он будет стремиться содействовать развитию женщин-преподавателей среднего образования и трудоустройству до 20 тыс. девочек-подростков из уязвимых семей в частные школы. Канцелярские товары, учебники и другие учебные материалы будут предоставлены 785 тыс. первоклассникам государственных школ через местные советы.
Программа развития ООН получит $5 млн для мониторинга реализации проекта, проведения макроэкономических и социальных оценок в стране и оценки воздействия помощи АБР.
ФАО, ЮНИСЕФ и ВПП привлекут сторонние фирмы по мониторингу для проверки оказания поддержки целевым бенефициарам и мониторинга проектной деятельности на местах.
Гасанов встретился с президентом Ирана
Компании из России подали 14 заявок на реализацию проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре
Гасанов пригласил начальника генштаба ВС Ирана Багери посетить Азербайджан
Запасы нефти в США выросли на 2,38 млн баррелей за неделю
Азербайджан открыл въезд воздушным транспортом для граждан Беларуси и Румынии
НАТО не видит военной угрозы для Молдовы, но наблюдает их в сферах энергетики и киберпространстве
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера в 2021 году погибли 55 человек - МЧС
Пожары унесли в 2021 году жизни 38 человек в Азербайджане - МЧС
За предыдущую неделю в мире снова было зафиксировано рекордное число случаев COVID-19 - ВОЗ
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Посол Грузии в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
Caspian Energy Club проводит опрос по изучению проблем предпринимателей
В Бакинской высшей школе нефти открылся Учебно-исследовательский центр ITACA
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров