В странах Балтии установлены антирекорды суточной заболеваемости COVID-19

В странах Балтии за минувшие сутки зарегистрировано 24 тыс. 478 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 8 тыс. 114 случая больше накануне зарегистрированного суточного прироста.
В Эстонии за сутки было выявлено 5 тыс. 845 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил в среду департамент здоровья. На этой неделе это третий подряд наивысший показатель суточной заболеваемости с начала пандемии. Еще четыре были зафиксированы на минувшей неделе: в среду, четверг, пятницу и субботу.
От последствий коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались пять человек. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса в Эстонии умерли 2 тыс. 018 человек. Выздоровели 248 тыс. 593 заболевших. Охват вакцинацией двумя дозами составляет 62,2%.
В школах Таллина растет заболеваемость среди учителей, но городские власти решили, что не будут централизованно переводить школы на дистанционное обучение.
В Латвии за минувшие сутки выявлено 9 тыс. 143 новых случая COVID-19, что является наибольшим суточным приростом заболевших с начала пандемии. Были получены сообщения о смерти 14 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные центра профилактики и контроля заболеваний. Накануне сообщалось о 6 тыс. 097 случаях заражения.
Распространение «омикрон»-штамма коронавируса во все регионы Латвии - лишь вопрос времени, заявил в среду на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции эпидемиолог Юрий Перевощиков. По его словам, ситуация с COVID-19 ухудшилась во всех регионах. Болезнь быстрее всего распространилась в Риге и ее окрестностях.
Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что в настоящее время нет необходимости в новых ограничениях для борьбы с COVID-19. Он сказал журналистам, что ситуацию существенно изменил «омикрон»-штамм коронавируса, который заразен и быстро распространяется, но не приводит к такому тяжелому заболеванию, как "дельта"-штамм. По его мнению, пик заболеваемости будет достигнут во второй половине или конце февраля, после чего пойдет на спад.
В Литве за сутки было выявлено 9 тыс. 490 новых случаев заражения коронавирусом, что является новым антирекордом со времени начала пандемии в стране, сообщил в среду департамент статистики. За сутки от этой болезни скончались 12 человек.
Накануне сообщалось о 5 тыс. 122 случаях заражения.
Также сообщается, что за сутки 510 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 6 тыс. 459 человек.
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