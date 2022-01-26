Суд обязал журналиста Сафронова и его адвокатов ознакомиться с делом к 11 февраля

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия до 11 февраля установил срок ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемому в государственной измене журналисту Ивану Сафронову и его адвокатам, сообщили «Интерфаксу» в суде.

«Постановлением суда обвиняемому Сафронову и его защитникам установлен срок ознакомления с материалами уголовного дела до 11 февраля 2022 года», - сообщили в суде в среду.

По данным правозащитного проекта «Первый отдел», адвокаты которого, в том числе, зачищают Сафронова, следователь просил ограничить защиту в сроках изучения дела, ссылаясь на то, что она затягивает ознакомление.

Ранее защита Сафронова неоднократно заявляла о существенных ограничениях при ознакомлении с материалами: в частности, ни самому обвиняемому, ни адвокатам следователь не разрешает делать никакие выписки из документов и вести записи по ним. Такие действия следователя защита оспорила в Лефортовском суде, однако жалоба до настоящего времени не рассмотрена.

По завершении ознакомления защиты с материалами предварительное следствие по делу будет считаться завершенным. После этого дело с обвинительным заключением будет передано в прокуратуру для решения вопроса о его направлении в суд.

Сафронов, остающийся в должности советника генерального директора «Роскосмоса» по информационной политике, был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.

Согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его защитники, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До работы в «Роскосмосе» Сафронов был корреспондентом в газетах «Коммерсант» и «Ведомости», специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Политолог Воронин, который фигурирует во втором эпизоде дела Сафронова, был арестован в Москве в феврале 2020 года. Ему так же, как и Сафронову, предъявлено обвинение в госизмене. Его защита не комментировала дело.