Пожары унесли в 2021 году жизни 38 человек в Азербайджане - МЧС

В Азербайджане в 2021 году в результате пожаров погибли 38 человек. Такие статистические данные приводит в среду на своем сайте Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны.

В 2020 году в результате пожаров погибли 49 человек.

По данным ведомства, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях и частных домах в 2021 году погибли 34 человека против 37 погибших годом ранее. Кроме этого, при пожарах в транспортных средствах погиб один человек, еще трое - при прочих пожарах.

При пожарах в 2021 году пострадали 129 человек против 119 человек годом ранее.

В целом, в 2021 году в Азербайджане зафиксировано 2 092 пожара против 2 118 инцидентов в 2020 году.

Р.Керимов