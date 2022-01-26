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Происшествия 26.01.2022 19:03

Пожары унесли в 2021 году жизни 38 человек в Азербайджане - МЧС

В Азербайджане в 2021 году в результате пожаров погибли 38 человек. Такие статистические данные приводит в среду на своем сайте Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны.

В 2020 году в результате пожаров погибли 49 человек.

По данным ведомства, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях и частных домах в 2021 году погибли 34 человека против 37 погибших годом ранее. Кроме этого, при пожарах в транспортных средствах погиб один человек, еще трое - при прочих пожарах.

При пожарах в 2021 году пострадали 129 человек против 119 человек годом ранее.

В целом, в 2021 году в Азербайджане зафиксировано 2 092 пожара против 2 118 инцидентов в 2020 году.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МЧС, ПОЖАРЫ, СТАТИСТИКА


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