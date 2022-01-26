Азербайджан открыл въезд воздушным транспортом для граждан Беларуси и Румынии

Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 года ограничения и открыл въезд для граждан Беларуси и Румынии и иностранных граждан, проживающих в этих странах.
Решением Кабинета министров Азербайджана от 26 января 2022 года Беларусь и Румыния добавлены в список стран, граждане которых имеют право на въезд воздушным транспортом в Азербайджан.
Общее число стран, для граждан которых сняты такие ограничения, достигло 5.
С 13 января 2022 года граждане Иордании, Кипра и Украины и иностранцы, проживающие в этих странах, имеют право на въезд воздушным транспортом в Азербайджан.
Путешественникам, вакцинированным против COVID-19, во время путешествия воздушным транспортом необходимо предоставить в пограничных пунктах пропуска документ, подтверждающий полный курс, а также сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.
Гасанов встретился с президентом Ирана
Компании из России подали 14 заявок на реализацию проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре
Гасанов пригласил начальника генштаба ВС Ирана Багери посетить Азербайджан
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера в 2021 году погибли 55 человек - МЧС
Пожары унесли в 2021 году жизни 38 человек в Азербайджане - МЧС
За предыдущую неделю в мире снова было зафиксировано рекордное число случаев COVID-19 - ВОЗ
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
ФАС РФ возбудила дело по завышению цен на бензин против «дочек» ЛУКОЙЛа и Газпром нефти в Нижегородской области
Истребители США прилетели в Эстонию для поддержки охраны воздушного пространства стран Балтии
В Австрии отменяют с понедельника режим изоляции для непривитых от COVID-19
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Посол Грузии в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
Caspian Energy Club проводит опрос по изучению проблем предпринимателей
В Бакинской высшей школе нефти открылся Учебно-исследовательский центр ITACA
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров