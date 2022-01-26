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Транспорт и связь 26.01.2022 19:11

Азербайджан открыл въезд воздушным транспортом для граждан Беларуси и Румынии

Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 года ограничения и открыл въезд для граждан Беларуси и Румынии и иностранных граждан, проживающих в этих странах.

Решением Кабинета министров Азербайджана от 26 января 2022 года Беларусь и Румыния добавлены в список стран, граждане которых имеют право на въезд воздушным транспортом в Азербайджан.

Общее число стран, для граждан которых сняты такие ограничения, достигло 5.

С 13 января 2022 года граждане Иордании, Кипра и Украины и иностранцы, проживающие в этих странах, имеют право на въезд воздушным транспортом в Азербайджан.

Путешественникам, вакцинированным против COVID-19, во время путешествия воздушным транспортом необходимо предоставить в пограничных пунктах пропуска документ, подтверждающий полный курс, а также сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СТРАНЫ, АВИАСООБЩЕНИЕ, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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