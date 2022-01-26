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Дальнее зарубежье 26.01.2022 19:45

Канцлер ФРГ посетит США в начале февраля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 7 февраля в Вашингтоне планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, сообщает в среду газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Официально предстоящую встречу пока не подтверждают. В последние недели представители ЕС и НАТО активно обсуждают российско-украинскую тематику, готовятся к возможному вооруженному конфликту и обсуждают планируемые на такой случай санкции.

По информации издания, Шольц хочет встретиться с Байденом перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Даты поездки Шольца в Москву в качестве нового канцлера Германии пока также не называют.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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