Канцлер ФРГ посетит США в начале февраля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 7 февраля в Вашингтоне планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, сообщает в среду газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Официально предстоящую встречу пока не подтверждают. В последние недели представители ЕС и НАТО активно обсуждают российско-украинскую тематику, готовятся к возможному вооруженному конфликту и обсуждают планируемые на такой случай санкции.

По информации издания, Шольц хочет встретиться с Байденом перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Даты поездки Шольца в Москву в качестве нового канцлера Германии пока также не называют.