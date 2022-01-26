В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера в 2021 году погибли 55 человек - МЧС

Жертвами произошедших в 2021 году в Азербайджане взрывов и происшествий природного и техногенного характера стали 55 человек. Такие статистические данные приводит в среду на своем сайте Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны.

По данным ведомства, в 2021 году в Азербайджане зафиксировано 15 тыс. 247 происшествий природного и техногенного характера (в 2020 году - 14 тыс. 730).

В результате этих происшествий погибли 55 человек (годом ранее - 87), еще 206 получили ранения (годом ранее - 278).

Сотрудникам МЧС удалось спасти 51 человека (годом ранее - 93) и эвакуировать 821 человека (годом ранее - 519) при происшествиях природного и техногенного характера.

За отчетный период на территории республики произошло 77 взрывов (в 2020 году - 82). Жертвами взрывов стали 12 человек (годом ранее - 33), 76 человек пострадали (годом ранее - 157), 10 человек удалось спасти (годом ранее - 4) и 15 человек были эвакуированы.

Р.Керимов