ЕС хочет ускорить предоставление Украине первого транша макрофинансовой помощи

Европейский Союз планирует передать Украине первый транш макрофинансовой помощи сразу же после завершения работы по соответствующему меморандуму, заявил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархеи.

«Во время первой волны пандемии мы упростили процесс принятия решения по этому вопросу и смогли предоставить первый транш (макрофинансовой помощи - ИФ) достаточно быстро. Так же мы планируем поступить и в сегодняшних условиях... Мы хотим предоставить первый транш такой помощи как можно быстрее», - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

В то же время он подчеркнул, что все зависит от того, как быстро будет завершена работа по соответствующему меморандуму.

«После этого мы готовы предоставить первый транш уже на протяжении недели», - подчеркнул он.

24 января председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз окажет очередную финансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро.