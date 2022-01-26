Газпром выполнил требование регулятора ФРГ, создав отдельную компанию для германского участка «Северного потока 2»

Оператор строительства газопровода «Северный поток 2» - зарегистрированная в Швейцарии дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, говорится в сообщении оператора проекта.

Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в Любмине в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ (Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)).

В заявлении, опубликованном Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) в ноябре 2021 года, говорится, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ, напоминает NS2.

«Теперь компания Gas for Europe GmbH направит все свои усилия на выполнение необходимых требований для продвижения процедуры сертификации», - отмечается в сообщении новой компании.

Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в Шверине (Мекленбург-Передняя Померания).

Управляющим директором назначен Рейнхард Онтид (Reinhard Ontyd). Ранее он занимал пост коммерческого директора (Chief Commercial Officer) Nord Stream 2 AG.

Как сообщалось, в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановила процедуру сертификации «Северного потока 2» до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов. Bundesnetzagentur пришел к выводу, что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 в качестве независимого оператора передачи можно только, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.

Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе.

Процесс сертификации газопровода Федеральным сетевым агентством ФРГ по закону может длиться 4 месяца. После того, как заключение о сертификации будет вынесено, и четырехмесячный срок завершится, документ будет направлен в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть еще два месяца на рассмотрение. Кроме этого, она может попросить продления еще на два месяца.