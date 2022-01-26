Газпром выполнил требование регулятора ФРГ, создав отдельную компанию для германского участка «Северного потока 2»

Оператор строительства газопровода «Северный поток 2» - зарегистрированная в Швейцарии дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, говорится в сообщении оператора проекта.
Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в Любмине в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ (Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)).
В заявлении, опубликованном Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) в ноябре 2021 года, говорится, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ, напоминает NS2.
«Теперь компания Gas for Europe GmbH направит все свои усилия на выполнение необходимых требований для продвижения процедуры сертификации», - отмечается в сообщении новой компании.
Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в Шверине (Мекленбург-Передняя Померания).
Управляющим директором назначен Рейнхард Онтид (Reinhard Ontyd). Ранее он занимал пост коммерческого директора (Chief Commercial Officer) Nord Stream 2 AG.
Как сообщалось, в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановила процедуру сертификации «Северного потока 2» до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов. Bundesnetzagentur пришел к выводу, что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 в качестве независимого оператора передачи можно только, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.
Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе.
Процесс сертификации газопровода Федеральным сетевым агентством ФРГ по закону может длиться 4 месяца. После того, как заключение о сертификации будет вынесено, и четырехмесячный срок завершится, документ будет направлен в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть еще два месяца на рассмотрение. Кроме этого, она может попросить продления еще на два месяца.
Куреши пригласил Байрамова в Пакистан
Гасанов встретился с президентом Ирана
Компании из России подали 14 заявок на реализацию проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре
Привитые от COVID-19 британцы на 40% реже испытывают долгосрочные симптомы заболевания при заражении
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера в 2021 году погибли 55 человек - МЧС
Пожары унесли в 2021 году жизни 38 человек в Азербайджане - МЧС
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
США в случае нападения РФ на Украину применят санкции против российского руководства - Белый дом
Москва изучит ответы НАТО на предложения по гарантиям безопасности - Грушко
Столтенберг призвал Россию к немедленной деэскалации близ Украины
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Посол Грузии в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
Caspian Energy Club проводит опрос по изучению проблем предпринимателей
В Бакинской высшей школе нефти открылся Учебно-исследовательский центр ITACA
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров