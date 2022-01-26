Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9212 RUR   0.0216 GBR   2.2966 TRY   0.1262

Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 85.60 +2.29 Brent 88.20 +1.93

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 26.01.2022 23:27

Газпром выполнил требование регулятора ФРГ, создав отдельную компанию для германского участка «Северного потока 2»

Оператор строительства газопровода «Северный поток 2» - зарегистрированная в Швейцарии дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, говорится в сообщении оператора проекта.

Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в Любмине в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ (Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)).

В заявлении, опубликованном Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) в ноябре 2021 года, говорится, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ, напоминает NS2.

«Теперь компания Gas for Europe GmbH направит все свои усилия на выполнение необходимых требований для продвижения процедуры сертификации», - отмечается в сообщении новой компании.

Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в Шверине (Мекленбург-Передняя Померания).

Управляющим директором назначен Рейнхард Онтид (Reinhard Ontyd). Ранее он занимал пост коммерческого директора (Chief Commercial Officer) Nord Stream 2 AG.

Как сообщалось, в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановила процедуру сертификации «Северного потока 2» до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов. Bundesnetzagentur пришел к выводу, что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 в качестве независимого оператора передачи можно только, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.

Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе.

Процесс сертификации газопровода Федеральным сетевым агентством ФРГ по закону может длиться 4 месяца. После того, как заключение о сертификации будет вынесено, и четырехмесячный срок завершится, документ будет направлен в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть еще два месяца на рассмотрение. Кроме этого, она может попросить продления еще на два месяца.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГАЗОПРОВОД


Похожие новости


Берлин ждет от Москвы шагов по снижению напряженности вокруг Украины - канцлер Шольц Украина ожидает от Германии жесткого курса на противодействие российским угрозам - Кулеба ФРГ хочет улучшений в отношениях с РФ, для этого нужен прогресс в решении украинского конфликта - Маас Генсек НАТО призвал Россию к прозрачности Путин предложил Меркель наладить обсуждение миграционного кризиса в прямых контактах представителей стран ЕС с Минском Состоялся телефонный разговор Путина с Меркель и Макроном - Кремль

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]