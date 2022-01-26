В переданном России документе есть позитивные моменты, над ними можно работать, если Москва будет готова к этому - госсекретарь США

США в переданном России документе не только обозначили свои принципы и поводы для беспокойств, но и сферы, в которых Вашингтон и Москва могут работать вместе, если российская стороны будет серьезно на это настроена.

«В этом документе мы не только выразили наши главные принципы и обеспокоенность о том, что делает Россия для подрыва безопасности и стабильности, мы также обозначили сферы, где, как мы думаем, мы вместе могли бы усилить безопасность», - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что это будет возможно «на взаимной основе». По его словам, например, речь идет о мерах в сфере контроля над вооружениями, увеличении транспарентности и снижении рисков конфликтов.

«Поэтому я думаю, что есть важные вещи, над которыми надо работать, если Россия серьезно готова над ними работать», - добавил Блинкен.