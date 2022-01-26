Блинкен: решение о дальнейших шагах по переговорам теперь должна принимать Россия, США готовы ко всем сценариям

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду после передачи Москве ответов США по предложениям по безопасности заявил, что решение о дальнейших шагах остается за Россией, и в США готовы ко всем возможным сценариям.

«Решение о том, как ответить, остается за Россией. Мы готовы ко всем сценариям», - заявил Блинкен во время пресс-конференции.