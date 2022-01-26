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Дальнее зарубежье 26.01.2022 23:41

США подчеркнули, что считают правильным принцип «открытых дверей» НАТО - Блинкен

В своем ответе на предложения по безопасности России США заверили Москву, что считают правильным принцип «открытых дверей» НАТО, и привержены ему, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы передали им то же самое, о чем говорили публично (...), что мы будем поддерживать принцип «открытых дверей» НАТО, и я неоднократно на протяжении последних недель повторял, что мы привержены этому. Документ очень четко говорит об основных принципах, которые мы поддерживаем. Большинство из них были озвучены в последние дни и недели, в том числе и мной, включая политику «открытых дверей» НАТО», - сказал он журналистам в Госдепартаменте в среду.

«С нашей точки зрения, двери НАТО открыты, и они остаются открытыми, мы привержены этому принципу», - добавил он.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.

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Тэги: США, РОССИЯ, ГОСДЕП, НАТО


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