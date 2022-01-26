НАТО сообщила России, что не готова к компромиссам по своим основным принципам, в том числе - по праву вступать в альянс

НАТО сообщила российской стороне, что не пойдет на компромиссы по своим фундаментальным принципам, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы дали ясно понять, что не пойдем на компромиссы в отношении наших главных принципов, и один из них заключается в том, что любая страна имеет право выбирать свой собственный путь», - сказал Столтенберг, комментируя ответ, направленный НАТО России.

«НАТО уважает решения, когда страны решают вступать в ряды членов альянса, как, например, Украина, или не вступать, как Финляндия и Швеция», - отметил он.

По его словам, «это фундаментальные принципы, и они отражены в позиции НАТО (переданной в среду России - ИФ)».