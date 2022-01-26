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СНГ 26.01.2022 23:44

Преувеличивать масштаб возможных санкций в отношении России не стоит - постпред РФ при ЕС

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов считает излишним преувеличивать масштаб возможных санкций в отношении России, напомнил об эффекте бумеранга.

«Я бы не преувеличивал, тем более заранее, мер, которые будут. Можно предположить их охват, но гадать не входит в наши привычки и наше амплуа. Так что не будем гадать. По-моему наиболее здравомыслящая часть западного общественного мнения и политической элиты они убедились, что санкции это, во-первых, не особенно действует, не достигают цели, и ставят в достаточно сложное положение их инициаторов», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

«Если речь идёт об экономических санкциях, то естественно эффект бумеранга иногда бывает очень болезненным, но и в более общем плане ведь вводя какие-то ограничительные меры надо всё-таки думать, как и когда из них выходить», - подчеркнул Чижов.

«Все стараются пугать нас, но больше получается пугать друг друга тем, что будет, если Россия вторгнется в Украину. Никто кстати не говорит, что будет, если Россия не вторгнется в Украину, какая-то позитивная альтернатива. И более того, никто не говорит: ну вот если Россия «нас послушается и не вторгнется», то что России от этого будет», - сказал высокопоставленный российский дипломат.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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