Преувеличивать масштаб возможных санкций в отношении России не стоит - постпред РФ при ЕС

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов считает излишним преувеличивать масштаб возможных санкций в отношении России, напомнил об эффекте бумеранга.
«Я бы не преувеличивал, тем более заранее, мер, которые будут. Можно предположить их охват, но гадать не входит в наши привычки и наше амплуа. Так что не будем гадать. По-моему наиболее здравомыслящая часть западного общественного мнения и политической элиты они убедились, что санкции это, во-первых, не особенно действует, не достигают цели, и ставят в достаточно сложное положение их инициаторов», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).
«Если речь идёт об экономических санкциях, то естественно эффект бумеранга иногда бывает очень болезненным, но и в более общем плане ведь вводя какие-то ограничительные меры надо всё-таки думать, как и когда из них выходить», - подчеркнул Чижов.
«Все стараются пугать нас, но больше получается пугать друг друга тем, что будет, если Россия вторгнется в Украину. Никто кстати не говорит, что будет, если Россия не вторгнется в Украину, какая-то позитивная альтернатива. И более того, никто не говорит: ну вот если Россия «нас послушается и не вторгнется», то что России от этого будет», - сказал высокопоставленный российский дипломат.
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