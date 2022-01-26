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Никакие варианты санкций против РФ не исключаются - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду после получения Москвой ответов США по предложениям по безопасности заявил, что в случае нападения России на Украину никакие варианты санкций не исключаются.

«Когда речь идет о санкциях, я думаю, как вы уже слышали от президента, ничего не исключается. Я могу сказать вам, что шаги, которые мы предпримем вместе (в случае нападения РФ на Украину - ИФ), быстро напрямую повлияют на вещи, о которых президент Путин глубоко заботится, включая возможность России действовать в сфере экономики и финансов, ее возможность разрабатывать технологии в секторах, которые она считает приоритетными: таких как оборона и высокие технологии», - заявил Блинкен во время пресс-конференции.

Он отметил, что США и их союзники в Европе привержены защищать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также ее независимость.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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