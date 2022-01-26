НАТО предлагает РФ инициативы по снижению рисков и восстановлению работы представительств - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предлагает России инициативы по снижению рисков, восстановлению работы представительств - альянса в России и России в Брюсселе, а также работу по контролю над вооружениями.

«Россия прекратила отношения с НАТО, что затрудняет наш диалог. Поэтому нам нужно восстановить наши представительства в Москве и Брюсселе. Нам также нужно возобновить на полную мощность коммуникацию по военным темам», - сказал Столтенберг журналистам в среду.

По его словам, в НАТО готовы разговаривать с Россией на тему ее соображений по собственной безопасности и европейской безопасности в целом. При этом Столтенберг отметил, что России следует вывести свои силы «из Украины, Грузии и Молдовы».

«Наконец, нам нужен серьезный диалог о контроле над вооружениями включая ядерное оружие и наземную оборону», - сказал он.