Столтенберг призвал Россию к немедленной деэскалации близ Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответ Североатлантического альянса на предложения России по европейской безопасности включает Украину и ситуацию вокруг нее и призвал РФ к «немедленной деэскалации» обстановки.

«Россия должна также вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они развернуты без согласия этих стран», - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

Он также отметил, что все стороны должны «вести диалог в конструктивном духе, чтобы разрешать конфликты, включая «нормадский формат».