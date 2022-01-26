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СНГ 26.01.2022 23:59

Москва изучит ответы НАТО на предложения по гарантиям безопасности - Грушко

В Москве получили письменный ответ НАТО на предложения России о гарантиях безопасности, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Ответ от НАТО тоже получили», - сказал он «Интерфаксу» в среду.

Отвечая на вопрос о том, сколько может понадобиться времени России, чтобы изучить ответ, Грушко сказал: «Прочитаем. Изучим. Партнеры наш проект изучали почти полтора месяца».

Ранее в МИД РФ сообщили, что НАТО передала свой ответ на российские предложения по гарантиям безопасности через посла РФ в Брюсселе Александра Токовинина.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что альянс передал России письменные ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности. До этого посол США в РФ Джон Салливан посетил МИД РФ для передачи американских письменных ответов на российские предложения.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, НАТО, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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