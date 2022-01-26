Москва изучит ответы НАТО на предложения по гарантиям безопасности - Грушко

В Москве получили письменный ответ НАТО на предложения России о гарантиях безопасности, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Ответ от НАТО тоже получили», - сказал он «Интерфаксу» в среду.

Отвечая на вопрос о том, сколько может понадобиться времени России, чтобы изучить ответ, Грушко сказал: «Прочитаем. Изучим. Партнеры наш проект изучали почти полтора месяца».

Ранее в МИД РФ сообщили, что НАТО передала свой ответ на российские предложения по гарантиям безопасности через посла РФ в Брюсселе Александра Токовинина.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что альянс передал России письменные ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности. До этого посол США в РФ Джон Салливан посетил МИД РФ для передачи американских письменных ответов на российские предложения.