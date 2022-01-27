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Дальнее зарубежье 27.01.2022 00:06

США в случае нападения РФ на Украину применят санкции против российского руководства - Белый дом

Администрация США в случае нападения РФ на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Это будет включать, в частности, меры, нацеленные против интересов в сфере бизнеса и экономики президента Путина, членов российского правительства", - сказала она на брифинге.

Псаки напомнила, что США при работе над санкциями, никогда не исключают какие бы то ни было варианты.

В то же время, она подчеркнула, что не все идеи о санкциях, о которых становится известным СМИ, могут быть претворены в жизнь "в первоначальном пакете мер".

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОЯСНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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