Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9212 RUR   0.0216 GBR   2.2966 TRY   0.1262

Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 87.35 +1.75 Brent 89.96 +1.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.01.2022 09:07

КНДР, предположительно, запустила две баллистические ракеты - южнокорейские военные

Северная Корея выпустила, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что запуск, предположительно, двух баллистических ракет малой дальности произошел из города Хамхына на восточном побережье КНДР около 8 часов утра по местному времени (2:00 по мск).

"Наши военные внимательно следят за соответствующими передвижениями Северной Кореи и поддерживают готовность", - говорится в сообщении JCS.

Ранее сообщалось, что Пхеньян произвел очередной запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Это уже шестой запуск, произведенный КНДР в этом году. Последнее испытание двух снарядов, которые, по мнению южнокорейских военных, могли быть крылатыми ракетами, прошло 25 января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ЗАПУСК, РАКЕТЫ


Похожие новости


Южная Корея следит за КНДР в преддверии 10-й годовщины прихода к власти Ким Чен Ына Госсекретарь США, главы МИД Южной Кореи и Японии обсудят КНДР на встрече в Нью-Йорке Генсек ООН надеется на улучшение отношений между Южной Кореей и КНДР Испытанная Южной Кореей баллистическая ракета не может быть эффективным средством нападения, считают в КНДР Две баллистические ракеты запущены из КНДР в Японское море, подтвердили южнокорейские военные Военный парад прошел в КНДР, предполагают в Южной Корее

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]